Calcio Serie D. Pistoiese, c’è Trotta tra le armi contro Forlì

La Pistoiese sarà di scena oggi a Forlì (ore 15) potendo contare su un Trotta in più. "La carriera di Trotta parla da sola – dice Luigi Consonni – e non ha bisogno di presentazioni, posso dire che per caratteristiche è un giocatore che in rosa non avevamo ancora di più dopo l’infortunio di La Monica (il giocatore dovrà stare fermo per almeno un mese). Fisicamente sta bene, gli manca solo il ritmo partita e sono sicuro che potrà darci una grossa mano perché oltre ad essere uno in grado di fare gol, gioca molto anche per la squadra". Una trasferta difficile per gli arancioni in casa di una delle squadre attrezzate per puntare alla vittoria finale. L’ansia di dover vincere per forza così, la preoccupazione del gol, sono aspetti che non aiutano i giocatori. La Pistoiese, escluso la gara di Ravenna, ha sempre creato occasioni da gol che in questo momento non arrivano e per questo avere la mente sgombra ed essere sereni è fondamentale.

"Per come abbiamo affrontato le ultime partite – prosegue Consonni – non sono affatto preoccupato perché le occasioni le abbiamo avute, peggio sarebbe stato se non avessimo creato niente. E’ difficile allenare certe situazioni come ad esempio le due occasioni avute a Sansepolcro con giocatori soli davanti al portiere ma al tempo stesso mi rifiuto di credere che tre giocatori che lo scorso anno insieme hanno fatto 44 gol e che sono il nostro reparto offensivo non sappiamo più come si fa a segnare. Capisco che un allenatore venga giudicato per i risultati e non per il lavoro che svolge anche in settimana ma tutti gli anni non sono uguali. Sapevo che fare meglio dello scorso anno voleva dire arrivare primi, ho accettato la sfida e sono convinto che abbiamo tutte le potenzialità per fare bene. Oggi affrontiamo una squadra forte e noi dovremo giocare con la voglia di fare la partita, di essere propositivi, di attaccare in modo intelligente imparando che ogni tanto bisogna anche gestire il pallone".

Maurizio Innocenti