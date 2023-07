CALCIO Rivoluzione Aglianese: il Comune sostiene il club neroverde per la sua iscrizione al campionato di Serie D. Il sindaco Luca Benesperi commenta il passaggio di proprietà.

"Ho appreso del passaggio di proprietà dai giornali, aspetto che i fatti e il campo diano il loro giudizio, sarò sempre dalla parte dell’Aglianese". Così il sindaco di Agliana Luca Benesperi commenta il ricambio di proprietà e di vertice dirigenziale nel club neroverde, dove il 90 per cento delle quote è passato da Angelo Perriello, che conserva il 10 per cento, a Fabio Fossati con il suo gruppo Af Costruzioni. Il sindaco tiene molto a far presente l’impegno dell’amministrazione comunale sullo stadio e per consentire l’iscrizione al campionato di serie D del club neroverde.

"L’amministrazione e io in particolare – dice – nonostante non siamo stati trattati molto bene da fine campionato ad oggi ci siamo spesi per mettere la società nelle condizioni di iscriversi al campionato e di giocare ad Agliana. Abbiamo quindi la coscienza a posto perché abbiamo messo l’Aglianese nelle condizioni di giocare in uno stadio a norma, che è stato omologato dalla federazione. Sono in corso e anzi stanno per concludersi i lavori per il terreno di gioco che per agosto sarà perfettamente all’altezza". Sempre allo stadio sta andando avanti l’intervento sugli spogliatoi. "Era dal 1974 che non veniva fatto nulla sugli spogliatoi – fa presente il sindaco di Agliana – ora è in corso una ristrutturazione che procede bene e che penso porterà al rispetto dei tempi previsti e alla consegna dei nuovi spogliatoi tra settembre e ottobre. Questo è il nostro impegno, tutto il resto sono questioni che non mi appassionano. L’amministrazione ha fatto il suo anche per agevolare una serie di situazioni che hanno portato l’Aglianese a potersi iscrivere al campionato. Lo abbiamo fatto nonostante non fossimo stati trattati tanto bene ma il bene dell’Aglianese viene prima di qualsiasi personalismo". Il sindaco non ha ancora avuto contatti con la nuova proprietà del club ma conferma il suo sostegno all’Aglianese. "Ho visto passare due presidenti e due società, allenatori diversi – dice il sindaco –, ma io sono e sarò sempre dalla parte dell’Aglianese e auguro alla società e alla squadra tutto il bene di questo mondo". Intanto la nuova proprietà, che ha già mostrato intenzioni molto ambiziose nell’anno del centenario, è al lavoro per creare la struttura dirigenziale e per assegnare gli incarichi di direttore sportivo e di allenatore.

Giacomo Bini