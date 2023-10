Calcio - Prima categoria. Amici Miei, via Gentili. Al suo posto c’è Giugni

Dario Gentili non è più l’allenatore degli Amici Miei: a sostituirlo sarà Alessio Giugni. Lo ha ufficializzato il direttivo del sodalizio aglianese. Il tecnico era arrivato ad Agliana la scorsa estate, dalla Virtus Montale, scelto come punto fermo per guidare una rosa profondamente rinnovata a lottare per il pronto ritorno in Promozione. Gentili ha pagato tuttavia un avvio stagionale piuttosto incerto, con l’unica vittoria arrivata in coppa Toscana. In campionato ha raccolto solo un punto, occupando l’ultima posizione del girone C. Con un record negativo: nelle prime 5 gare la squadra non è riuscita a segnare nemmeno un gol, a fronte dei 6 subìti. Così la dirigenza ha optato per l’esonero. Giugni, che in passato ha allenato anche in Promozione, è reduce da una buona stagione al timone dello Jolo. A lui il compito di risollevare gli Amici Miei.