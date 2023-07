Calcio. Pistoiese US, un evento per lanciare la stagione

La Pistoiese presenta la prossima stagione. "Kick off" questo lo slogan scelto per la serata che si terrà venerdì 21 luglio al Nursery Campus della Vannucci Piante alle ore 21. Un appuntamento aperto a tutti e dedicato alla Pistoiese e ai suoi tifosi, una panoramica sul mondo del calcio pistoiese, da ieri ad oggi. Con l’occasione sarà presentata la maglia ufficiale della stagione con la presenza del patron di Magma, Maurizio Sole, e la campagna abbonamenti, con prelazione per gli abbonati della passata stagione e scontistiche Under 18 e over 60. All’evento parteciperanno ospiti istituzionali, membri della società, vecchie glorie, comici e molto altro. Sul palco dj set Carletto dj e madrina Carlotta Comparini.