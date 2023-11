Calcio. Il Futsal Pistoia incassa un altro ko

Dall’altra parte c’era Bebetinho, uno dei "grandi ex" della scorsa stagione nella massima divisione. E non ha perdonato, mettendo a segno una doppietta contro la sua ex-squadra. Per la Nuova Comauto Pistoia è arrivata la quinta sconfitta, nel match andato in scena sabato scorso a Mestre. Gli uomini di mister Emiliano Biagini affrontavano i padroni di casa del Città di Mestre, capaci di imporsi alla fine con un rotondo 10-1. La rete di Patetta, si è rivelata utile solo per contenere il passivo. Ora sodalizio arancione occupa la tredicesima posizione del girone A di Serie A2 Elite. Al PalaCarrara il prossimo fine settimana arriverà la capolista Petrarca.

Giovanni Fiorentino