Calcio, gli scontri salvezza La sfida Piana Valdinievole

La "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai andata definitivamente in archivio la scorsa settimana, ma non tutti i verdetti sono stati assegnati. E per diverse squadre di Pistoia e provincia, anzi, questo fine settimana sarà più che mai decisivo: domani alle 16 saranno chiamate a scendere in campo per dare il 110%, nella partita che può valere una stagione. Iniziando dal girone B di Prima Categoria: se l’Intercomunale Monsummano ha già conquistato il salto in Promozione e sia il Candeglia che il Chiazzano si sono salvati, ci sono quattro formazioni che si giocheranno la salvezza. Alla Palagina, si sfideranno Giovani Via Nova e Virtus Montale, mentre allo Stadio dei fiori il Pescia riceverà lo Spedalino Le Querci. Un doppio scontro sull’asse Piana – Valdinievole: in caso di parità, la formula degli spareggi-retrocessione prevede che a salvarsi siano i club meglio classificatisi alla fine della "stagione regolare". Scendendo in Seconda Categoria, il Chiavacci di Prato ospiterà il derby San Niccolò – Atletico Casini Spedalino: sia gli uomini di Giusti che quelli di Marchiseppe sognano la promozione, la vincente andrà in finale contro il Pistoia Nord. Tre le pistoiesi impegnate nei playout: l’Olimpia Quarrata attende al Bennati il Montale Pol.90 Antares, mentre il Chiesina Uzzanese dovrà violare il campo del Prato Nord.

Giovanni Fiorentino