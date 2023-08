Calcio: Doge Bocalon Ufficializzato da Maraia all'Aglianese

"Mi ha convinto la grande motivazione della società". Così Ivan Maraia ha spiegato le ragioni del suo approdo sulla panchina dell’Aglianese, nella conferenza stampa dedicata alla presentazione del nuovo allenatore dal teatro di Riolunato, la località dove si sta svolgendo il ritiro neroverde. A presentare Maraia c’erano il presidente dell’Aglianese Fabio Fossati e l’amministratore delegato Gianni Trombetta. "Inizia oggi questa nuova avventura – ha esordito Maraia – il club è molto ambizioso, in pochi giorni ha dovuto ricostituire una nuova società. In questo momento mancano ancora alcune cose dal punto di vista organizzativo e siamo un pochino indietro dal punto di vista della costruzione della squadra. Io però sono molto contento di aver fatto questa scelta – ha continuato il tecnico – perché ho visto dei dirigenti con tanta determinazione e voglia di risultati importanti, questo mi ha colpito e mi ha indotto a questa scelta che è maturata nel giro di pochi giorni".

Le ambizioni dell’Aglianese sono state confermate anche dalle prime mosse di mercato che hanno visto l’ingaggio del bomber Riccardo Becalon, del centrocampista Roberto Marino e del difensore come Giuseppe Agostinone a cui si sono aggiunti i nomi dei giovani Moretti (portiere), Leka e Di Fiandra (attaccanti). "La squadra va costituita a partire dagli under – ha detto Maraia – e certamente questo ritardo rende difficile la scelta: Poi ci sono i ragazzi più grandi e con più esperienza e già la società ha preso nomi importanti facendo capire chiaramente le sue intenzioni. Sappiamo tutti però che questo non è sufficiente e che sarà il campo a dire quali sono i valori. Può darsi che per questi motivi all’inizio del campionato potremo avere qualche difficoltà ma ci vorrà pazienza e il campionato poi ci dirà cosa saremo capaci di fare. Sappiamo già però che dovremo dare il massimo". Il presidente Fossati ha ringraziato le istituzioni comunali di Riolunato e Fabio Taccola per aver organizzato in tempi brevissimi il ritiro. "Ringrazio e rivolgo un in bocca al lupo a mister Maraia – ha aggiunto Fossati – l’ho conosciuto qualche sera fa e mi sono resto conto sua serietà e ora ho visto come sta allenando la squadra. Credo che il direttore Salvadori e Traini stiano facendo un gran lavoro proprio a partire dalla scelta dell’allenatore per raggiungere i migliori obiettivi, fare un buon campionato e giocare un bel calcio". Gianni Trombetta ha sottolineato come mister Maraia sia una garanzia dal punto di vista della qualità del gioco. "Era importante assumere un allenatore che mira a fare un grande calcio, perché vogliamo fare in modo che chi ci verrà a vedere si diverta – ha concluso l’amministratore delegato neroverde –: sono convinto che la metodologia del mister darà alla squadra un’identità e sicuramente ci divertiremo".

Giacomo Bini