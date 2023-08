Calcio: Colpaccio Aglianese: Iacoponi e altri 6 nuovi acquisti

Un vero e proprio big e altri sei nuovi acquisti per l’Aglianese, che sta operando intensamente sul mercato anche per recuperare il ritardo. Il presidente Fabio Fossati ha piazzato un altro colpo da novanta finalizzando la trattativa per l’esperto difensore Simone Iacoponi. Il 36enne vanta 91 presenze e due reti in A con la maglia del Parma, oltre cento gettoni in B (tra Parma e Entella) e altrettanti in C. Insomma, un vero lusso per la categoria. Alla corte del nuovo allenatore Ivan Maraia sono arrivati anche Niccolò Pupeschi, difensore classe ’91, e Niccolò Marcellusi, esterno classe ’99, oltre a due giovani terzini Edoardo D’Ancona del 2005 e Rajan Maloku del 2004, al centrocampista Giovanni D’Amico del 2005 e al portiere Alessandro Vilardi del 2003. Pupeschi è un difensore centrale cresciuto nelle giovanili dell’Empoli che negli ultimi campionati ha giocato nel Rimini e nella Correggese in serie D. Marcellusi è un esterno destro a tutta fascia che si messo in luce nelle giovanili della Massese ed è approdato nel settore giovanile dell’Inter. Ha militato in serie C col Carpi e con il Siena prima di essere protagonista nell’ultima stagione con Legnago con cui ha vinto il campionato. Edoardo D’Ancona è un giovanissimo proveniente dalla Lucchese dove quindi era ben conosciuto dal mister dell’Aglianese Maraia, Maloku si è formato nelle giovanili dell’Arezzo, ha militato per un periodo nel Terranuova prima di tornare all’Arezzo da dove è passato all’Aglianese, Giovanni D’Amico approda in neroverde provenendo dall’ Akagras mentre il portiere Alessandro Vilardi viene dall’Under 19 del Frosinone. Vilardi è il secondo acquisto dell’Aglianese nel ruolo di estremo difensore dopo l’ingaggio di Giacomo Moretti, anch’egli 2003. L’intenzione della società sembra chiaramente quella, almeno al momento, di affidare la porta ad un giovane, con un asse portante di giocatori esperti. In difesa è stato ingaggiato Giuseppe Agostinone, a centrocampo Roberto Marino e in attacco Riccardo Bocalon.

Giacomo Bini