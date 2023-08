Calcio: Aglianese scatenata, Agostinone e non solo

Acquisti a raffica per l’Aglianese, che piazza quattro colpi in un solo giorno: l’esperto difensore centrale Giuseppe Agostinone, classe 1988 con un lungo curriculum da professionista, due giovani del 2004, Ardit Lika – trequartista dall’Arzachena – e Diego Di Fiandra – attaccante nel giro della nazionale Under 19 –, e il portiere classe 2003 Giacomo Moretti, ex Monterosi, scuola Lazio. Agostinone sarà il perno della difesa e andrà a costituire la spina dorsale della squadra con i due giocatori ingaggiati nei giorni scorsi, vale a dire il centrocampista Roberto Marino e il centravanti Riccardo Bocalon. La strategia di mercato del diesse Fabrizio Salvadori è chiara: creare un’ossatura di calciatori con una solida esperienza in categoria superiore e intorno a loro assemblare giovani di prospettiva e altri elementi di qualità in modo da puntare da subito alla promozione. Il neo acquisto Agostinone viene da 270 partite giocate nei campionati professionistici con le maglie di Foggia, Francavilla, Novara, Alessandria, Piacenza, Pro Vercelli, Lecce, Martina e Lecco. Negli ultimi due anni ha militato nel Novara e nella Sambenedettese in serie D. Ha giocato molto come terzino sinistro ma ha saputo interpretare al meglio anche il ruolo di difensore centrale che sembra destinato a ricoprire anche nell’Aglianese. Lika, 19enne nato a Cecina di nazionalità albanese e italiana, ha giocato nelle giovanili del Livorno e della Sampdoria. E’ un trequartista portato a muoversi sul lato sinistro dell’attacco dove può anche fare la seconda punta. Di Fiandra è un attaccante di piede sinistro ha già al suo attivo delle presenze nella nazionale U19. Moretti è un talentuoso estremo difensore cresciuto nelle giovanili della Lazio, che ha vissuto la prima annata tra i grandi al Monterosi: nella prossima stagione sarà chiamato ad affermarsi. In prova con l’Aglianese c’è in questi primi giorni di ritiro (la squadra neroverde è partita proprio ieri) anche Domenico Rossi, 23enne centrocampista ex Venezia in serie B.

Giacomo Bini