Brienza: "Una bella partita, mi dispiace per il primo tempo"

Una sconfitta in cui ancora una volta Pistoia ha qualcosa su cui arrabbiarsi. I biancorossi contro Cremona sono mancati sotto alcuni aspetti che solitamente non fanno parte del dna della squadra. "E’ stata una bella partita – afferma Nicola Brienza – loro sono stati bravi nei momenti chiave a trovare delle buone conclusioni e punire alcune nostre disattenzioni e mancanze. Sono rammaricato per il primo tempo perché abbiamo fatto una partita non da una squadra che vuole provare ad espugnare il campo di Cremona, abbiamo commesso troppi errori banali e questo non ci appartiene. L’aspetto positivo è che la squadra ha sempre lottato, viene fuori da tre partite con Cento, Cantù e Cremona in cui abbiamo messo agli ultimi possessi negli ultimi minuti e questo vuol dire che il percorso è quello giusto. Dobbiamo limare e limare, oggi più bravi ai rimbalzi, ma abbiamo subito dei layup facili che ci sono costati. Rispetto al solito siamo stati meno efficaci nelle situazioni di uno contro uno soprattutto nel primo tempo. Con Packer che ha giocato da cinque per noi gli accoppiamenti difensivi sono stati un po’ difficili e quindi siamo andati a perdere le nostre caratteristiche difensive e Cremona è stata brava ad approfittarne e noi un po’ meno bravi nel cercare di coprire questo tipo di lacuna. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma è venuto fuori il talento dei singoli che ha fatto la differenza". E adesso si riparte continuando il cammino. "Il calendario non ci aveva mai messo di fronte alle migliori una dietro l’altra si riparte lavorando ed ho sempre detto che rischiamo uno 0-6 che non ci deve preoccupare, ma dobbiamo continuare il nostro percorso per essere prontissimi ai play off".

Maurizio Innocenti