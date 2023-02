Una partita che Pistoia ha indirizzato subito dalla sua parte con un primo quarto devastante dove non ha concesso niente agli avversari e li ha piegati dalla lunga distanza. "I ragazzi hanno giocato una grande partita – dice coach Nicola Brienza – abbiamo avuto un impatto di grandissimo livello sotto tutti i punti di vista. Udine avendo tanto talento ha avuto dei break durante l’incontro che siamo sempre riusciti a contenere tenendo la barra dritta. E’ stato bello regalare una vittoria così ai nostri tifosi e alla città così com’è stato bello vedere il palazzetto con tante gente e come al solito molto caldo". Brienza non lo ammetterebbe neppure sotto tortura, ma anche contro Udine il suo piano partita è stato perfetto. Gli avversari sono andati in bambola e non hanno mai saputo trovare le contromisure giuste per provare a reagire. "Abbiamo fatto un eccellente lavoro su quello che erano le loro armi più pericolose – prosegue il tecnico biancorosso – perché è vero che Udine non aveva i due americani, ma aveva comunque tanto talento". Un successo che Pistoia ha creato ancora una volta partendo dalla difesa. "La nostra colonna portante è e deve rimanere la difesa – afferma Brienza – e non dobbiamo mai perdere questo nostro punto di riferimento". Una vittoria che porta i biancorossi ad un passo da stare nel terzetto di testa per la fase ad orologio. "Sì – ammette Brienza – ci manca una vittoria per essere tra le prime tre e quindi siamo molto vicini".