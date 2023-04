Brienza soddisfatto: "Bravura, lucidità e grande maturità"

Una vittoria importante, bella. "Sono molto contento per i ragazzi – afferma Nicola Brienza – perché non fanno mai un passo indietro, sono super anche quando abbiamo perso le partite giocandole, non c’è mai stato scoramento e tutto questo lavoro ci permette di continuare a provare a migliorarci. Oggi abbiamo fatto un’eccellente partita, i due americani sono stati determinanti in termini di punti però i ragazzi sono stati incredibili. I due americani hanno capito cosa serviva oggi e gli altri sono stati bravi a trovare le giuste soluzioni e situazioni per metterli in condizione di rendere al massimo. Adesso vogliamo fare un’altra bella partita contro Cremona poi andremo avanti continuando a lavorare cercando di arrivare al meglio possibile ai play off". Una vittoria frutto ancora una volta di una grande difesa, ma anche di maturità, di crescita, di lucidità nei momenti importanti. All’andata gli ultimi secondi di gara costarono cari a Pistoia, questa volta le cose sono andate in maniera diversa, i biancorossi hanno avuto la lucidità necessaria per gestire il vantaggio e anche questo è un passo in avanti importante. "Gli episodi hanno fatto la differenza - afferma il tecnico biancorosso – abbiamo fatto una partita eccellente dal punto di vista difensivo per 35 minuti, abbiamo avuto un passaggio a vuoto a fine secondo quarto quando eravamo in vantaggio e ci siamo persi regalando dei canestri che non sono abituali per noi infatti loro hanno segnato 28 punti nel secondo quarto. Nell’ultimo quarto 8-19 vuol dire che eravamo concentrati e avevamo chiaro cosa fare in campo, tre settimane fa negli ultimi secondi sono stati determinanti, oggi siamo stati più lucidi per cui bravi ai ragazzi".

Maurizio Innocenti