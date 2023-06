Brienza soddisfatto "Abbiamo concesso soltanto 61 punti"

"La prima cosa da dire è che abbiamo vinto e visto che siamo in finale si gioca per questo". Nicola Brienza scarica la tensione dopo gara 1 mettendo l’accento sul fatto che in conta più di ogni altra cosa: vincere. Pistoia lo ha fatto superando Torino al termine di una partita in cui i biancorossi hanno sempre avuto il controllo ma hanno dovuto penare per portarla a casa. "Torino è una squadra ostica – prosegue – e ha giocato una grande partita riuscendo a rimanere sempre attaccata. Di contro noi siamo stati bravi a tenerli a 61 punti e questo ci ha permesso di avere un po’ di margine in attacco dove non siamo stati perfetti e con questi numeri possiamo provare a portarla a casa". Una prima partita che è servita anche per capire un po’ meglio Torino, i pregi e i difetti. "Dobbiamo capire cosa ci serve per essere più solidi per tutti i quaranta minuti – afferma Brienza – come sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche e migliorare la fase offensiva dove non siamo stati sempre attenti e precisi. Va detto che siamo una squadra giovane e, tranne Saccaggi, nessuno ha mai giocato partite di questa importanza. Abbiamo presto tre tiri con fallo sul tiratore e su questo dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo attaccarci a quelli che sono i nostri punti di forza e le nostre certezze. Lunedì sarà di nuovo una bella battaglia ma noi avremo dalla nostra parte i tifosi che sono stati incredibili – conclude il coach biancorosso –. Quando il PalaCarrara è così diventa difficile per gli avversari giocare".