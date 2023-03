Brienza si scusa, Angella esulta: "Voglia e serietà"

Nicola Brienza si dimostra un uomo di sport, uno che sa di essere sotto i riflettori e che ogni suo comportamento è sotto gli occhi di tutti. Il riferimento è ovviamente al momento di nervosismo che il coach biancorosso ha avuto tra il secondo e terzo periodo, ma per onestà va detto che dare un calcio ad una sedia non è di sicuro un peccato mortale per cui ci sia bisogno di fare penitenza. "Faccio i complimenti a Rimini e al pubblico che è stato fantastico – dice Nicola Brienza –. Detto questo sono due anni che sono a Pistoia e le mie squadre hanno sempre lottato qualunque partita si giochi, che sia un’amichevole o che sia una partita ufficiale e indipendentemente dal fatto che stasera la gara contasse poco chiedo sempre a tutti i componenti di essere allacciati, come dico sempre. Oggi secondo me si poteva fare un pochino meglio, mi sono innervosito, ho sbagliato e chiedo scusa a tutti, però chiedo e pretendo massima attenzione dalla mia squadra e pretendo e chiedo sempre massima attenzione a tutti quelli che fanno parte dello spettacolo". Brienza lascia la ribalta ai sui assistenti "A coloro che hanno portato in porta la gara" come sottolinea. "Ciò che mi piace stigmatizzare – afferma il vice allenatore Luca Angella, in sala stampa insieme all’assistente allenatore Tommaso Della Rosa – è che dopo un primo tempo dove abbiamo subito 54 punti con amnesie difensive che non fanno parte del nostro dna, nel secondo tempo abbiamo subito 20 punti e questo è il sintomo di una squadra che dimostra serietà, voglia e atteggiamento perché di fronte ad una squadra che aveva qualcosa d’importante da giocarsi, di fronte ad un grande pubblico abbiamo dimostrato la voglia di portare a casa la partita".