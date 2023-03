Brienza sereno: "Gara da playoff Pagato lo sforzo"

Una sconfitta che pesa e neppure poco è inutile nasconderlo. Pistoia inizierà la fase ad orologio con 2 punti e non è di certo un bel biglietto da visita. Una sconfitta arrivata al termine di una partita non bellissima, costellata da tanti errori da entrambe le parti, anche se Nicola Brienza la pensa diversamente. "La classica partita da playoff – dice il tecnico biancorosso – dove i contatti fisici, la durezza del gioco si sono alzati e alla fine, come accade appunto nelle gare dei playoff, a fare la differenza sono state le piccole cose. A questo va aggiunto che abbiamo pagato lo sforzo fatto nel primo tempo dove dal punto di vista difensivo siamo stati perfetti, peccato che in attacco le cose non sono andate altrettanto bene. Abbiamo commesso tanti errori, palle perse in modo banale che non ci hanno permesso di chiudere con un vantaggio molto più ampio. Nel secondo tempo Cento ha ovviamente avuto una reazione e noi avremmo dovuto essere più killer e giocare meglio sotto canestro perché se prendi 14 rimbalzi tutto diventa più complicato". La Gtg incassa la prima e unica sconfitta in casa dall’inizio della stagione. "Fino ad oggi eravamo l’unica squadra imbattuta in casa tra serie A1 e A2 – dice Brienza – per cui la sconfitta non incide visto il percorso che abbiamo fatto". Diciamo che la sconfitta incide più che altro per quanto riguarda la seconda fase della stagione dove Pistoia dovrà vedersela con le migliori dell’altro girone per una serie di sfide decisamente di altissimo livello. Sfide che saranno una sorta di antipasto di post season. "Proveremo a migliore la nostra posizione di classifica e vedremo cosa ci manca nei play off".