Brienza: "La partita decisa dalla lunetta"

Già c’era l’amarezza, per non dire altro, di aver perso con un tiro all’ultimo secondo ci mancava pure un disguido in sala stampa ed ecco che Nicola Brienza fa fatica a trattenere la rabbia. In effetti Pistoia può mangiarsi le mani per aver gettato al vento la possibilità di prendersi gara 1 dopo averla ampiamente meritata con Cantù che soprattutto nel terzo e quarto periodo è stata salvata dai tiri liberi. "Siamo molto dispiaciuti perché siamo arrivati vicinissimi giocando una partita di alto livello contro una squadra eccellente – dice Brienza - Una partita che la perdiamo ai liberi e non mi riferisco solo agli ultimi sbagliati da parte nostra che pesano sul risultato finale ma sul numero elevato di tiri liberi che Cantù è riuscita a tirare nel secondo tempo penso abbiano fatto più liberi che tiri dal campo. Non è una critica agli arbitri ma è un dato oggettivo, probabilmente dovremmo essere più bravi a difendere o essere più aggressivi in attacco come lo è stata Cantù per andare qualche volta di più in lunetta". E’ difficile dare torto al tecnico biancorosso perché le cose sono andate esattamente così e la rabbia sale ancora di più ma nei play off non c’è tempo per le recriminazioni visto che lunedì si torna di nuovo in campo per gara 2. La squadra dovrà resettare subito la sconfitta di gara 1 e proiettarsi alla prossima partita dal momento che i biancorossi hanno ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per potercela fare a tornare a casa con una vittoria. "Detto questo – prosegue Brienza - c’è molta amarezza ma allo stesso tempo molto orgoglio per la partita che siamo riusciti a fare, proviamo a resettare tutto, togliamoci la frustrazione di una mancata vittoria e trasformiamo questa piccola delusione in grande energia per essere competitivi anche in gara 2 per continuare a dare soddisfazione ai nostri tifosi e ai nostri ragazzi".

Maurizio Innocenti