Brienza è sportivo "Impressionanti: complimenti a loro"

"Treviglio è la squadra che mi ha impressionato più di ogni altra, complimenti a loro e complimenti ai ragazzi perché sono stati più i meriti dei nostri avversari che i demeriti nostri". Nicola Brienza in poche parole inquadra alla perfezione ciò che è stata la partita tra Pistoia e Treviglio. Ha vinto la squadra più forte, quella con maggiore talento e con un roster più lungo. "Abbiamo fatto una buona partita – prosegue Brienza – ma quando vuoi competere a certi livelli devi giocare al limite della perfezione e noi non lo abbiamo fatto. Abbiamo tirato male dalla lunga distanza e in queste partite è fondamentale essere cinici per provare a portarle a casa o stare lì fino alla fine. Come ho detto sono molti più i meriti loro che hanno un’esperienza e una capacità di leggere le situazioni che noi non abbiamo. Di positivo c’è che ci abbiamo provato fino in fondo con la consapevolezza di dover fare un passo in più in avanti". Diciamo che per Pistoia partite come questa possono servire per capire come e dove dover migliorare, cosa fare in certi momenti della gara e acquisire esperienza. "Sicuramente è una bella lezione che si sarà utile per i playoff – ammette il tecnico biancorosso –. Sono partite che servono per il futuro di ognuno di noi, non dobbiamo abbatterci ma prendere spunto dagli avversari, rubare qualcosa per farla nostra". Un altro aspetto positivo è che si è rivisto in campo Angelo Del Chiaro che sarà un’arma in più a disposizione di Pistoia per i playoff. E’ chiaro che il lungo biancorosso ha ancora bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione, ma intanto riaverlo a disposizione è già un buon inizio.