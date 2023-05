Brienza è felice "Approccio giusto e grande difesa"

Una vittoria complicata ma netta quella conquistata da Pistoia, che ha dimostrato di essere più forte di Piacenza. "Faccio i complimenti all’Assigeco, allo staff, al coach, ai ragazzi perché nonostante le difficoltà hanno dimostrato uno spirito di gruppo di altissimo livello – dice Nicola Brienza –. Hanno tanto talento e si è visto nel primo tempo dove noi pur facendo sforzi in difesa hanno avuto percentuali irreali merito del loro talento e poi non mollano mai. Per quanto ci riguarda sono contentissimo, sapevamo della difficoltà della partita e che avremmo dovuto fare qualcosa di più rispetto a gara tre per vincere la partita e siamo stati bravi, abbiamo avuto qualche momento di sbandamento ma abbiamo fatto una gara in controllo poi è chiaro che se uno vede il punteggio pensa che sia stata una partita in cui non si è difeso, in realtà si è difeso tantissimo ed è stata solo la qualità delle squadre che ha portato ad un punteggio così alto. Andiamo avanti ed è un bellissimo risultato per noi, per i ragazzi, per il club. Adesso ricarichiamo le energie e proveremo a giocarci le nostre chance (contro Cantù, ndr)". Una partita in cui Pistoia non ha ripetuto gli errori di gara tre approcciando il match dal punto di vista tecnico in maniera perfetta. I biancorossi hanno sempre avuto in mano le redini del gioco nonostante le folate degli avversari: "Oggi siamo stati più attenti tecnicamente a giocare la partita – conclude Brienza – sapevamo ciò che avrebbero fatto e abbiamo provato a trovare le contromisure adatte e tranne qualche passaggio a vuoto abbiamo avuto la gestione della gara in mano".