Brienza deluso: "Non abbiamo capito la partita"

Pistoia non ha giocato da Pistoia e su questo non ci sono dubbi. "Piacenza ha fatto una bella partita di voglia, di energia com’è giusto e normale che fosse visto il risultato della serie – dice Nicola Brienza – noi non abbiamo capito nulla della partita che avremmo dovuto giocare soprattutto nel primo tempo. Nel momento in cui Piacenza in casa chiude con 50 punti è chiaro che le stiamo dando una grande chance per vincere. Con un po’ di fortuna, di energia extra e di attenzione l’abbiamo rimessa in piedi poi perso un po’ il ritmo della partita dal recupero, nei momenti cruciali e nel supplementare siamo tornati a giocare senza la giusta attenzione. Avremmo dovuto gestire la palla in maniera diversa e invece siamo tornati a giocare come nel primo tempo. Sono i play off è così e bisogna sempre giocare al massimo perché gli avversari sono di ottimo livello e speriamo che questo ci serva da lezione per fare un gara quattro più consona a quelle che sono le nostre caratteristiche". E dire che Pistoia non era partita male. "Siamo partiti bene andando 8-15 – prosegue Brienza – ma noi abbiamo una nostra identità e dobbiamo giocare come sappiamo farlo in base a quelle che sono le nostre caratteristiche. Abbiamo fatto un eccellente lavoro nelle prime due partite contro le migliori qualità di Piacenza, oggi siamo stati totalmente insufficienti. Dispiace perché abbiamo perso al supplementare con Piacenza che tira con il 41% da tre punti e noi che abbiamo fatto 16 palle perse quindi vuol dire che abbiamo le possibilità per vincere gara quattro ma è chiaro che dovrà esserci una Pistoia diversa".

Maurizio Innocenti