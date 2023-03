Bravo Caponi: non solo il gol È in ogni azione

VALENTINI 7: compie un miracolo nel primo tempo evitando un gol praticamente già fatto, compie altri interventi fondamentali per mantenere inviolata la porta. Sul gol non può farci niente.

DAVÌ 6,5: imbavaglia Santiago rendendolo innocuo, dà come al solito solidità e fiducia a tutto il reparto.

MEHIC 6,5: cresce con il passare dei minuti fino a diventare un punto fermo importante nel secondo quando si decide la partita.

CAPONI 7: realizza un gran gol su punizione mettendo al sicuro il risultato, entra in ogni azione, detta i tempi di gioco, costruisce una diga a centrocampo.

DI BIASE 6: lotta e sgomita su tutto il fronte d’attacco, ma sinceramente non gli arrivano palloni giocabili o quanto meno da poter sfruttare al meglio (ANDREOLI 6: ha un buon impatto con la partita, velocizza il gioco e copre bene a metà campo).

BOCCARDI 5,5: non si vede molto anche perché la condizione del campo non lo aiuta e quando la partita si mette sulla fisicità esce dal gioco. (FLORENTINE 7: ha il merito di sbloccare la partita e non è poco visto come si era messa la situazione, ma soprattutto il suo ingresso in campo cambia il volto della squadra).

ARCURI 6: una prova senza sbavature, si vede meno in fase di spinta anche perché la sua fascia è ben presidiata.

BARZOTTI 6: fa a sportellate con la difesa aglianese, ma vale lo stesso discorso fatto per Di Biase ovvero non ha occasioni per incidere.

BIAGIONI 6: una prova diligente e di grande attenzione. Svolge bene il compito che gli è stato chiesto.

VASSALLO 5,5: non sempre sicuro, commette alcuni errori di troppo.

SIGHINOLFI 5,5: ci prova a dare il suo contributo, ma ci riesce solo a tratti. (VISCOMI s.v.).

CONSONNI 7: la scelta di gettare nella mischia Florentine si rivela una massa vincente, l’ennesima grande intuizione del tecnico arancione.

