Bottegone sceglie la continuità Tre conferme per coach Milani

Un tris di conferme in casa di Bottegone. Dopo Banchelli, disputeranno il campionato di serie C anche il pivot Gianluca Cukaj, Marco Magnini e il playmaker Gioele De Leonardo. "Un anno fa avevo fatto una scommessa con Cukaj – afferma Maurizio Milani, coach della Valentina’s Camicette – dicendogli che, se avesse seguito le direttive dello staff, avrebbe potuto consolidarsi in serie D con un grande campionato, come ha fatto, dando una mano a vincerlo e così è successo. Ora potrà pensare di misurarsi con i pivot di categoria superiore". "Sono contento di questa riconferma – si accoda Cukaj –: dopo la promozione, era giusto continuare questo percorso, visto che mi sono trovato benissimo con squadra, staff e società oltre al fatto che lo stesso club mi ha fatto capire di voler puntare su di me".

"È una piacevole permanenza a Bottegone quella di Magnini – fa sapere ancora Milani –. Si tratta di un giocatore 32enne, che conosce a menadito la C, torneo in cui ha militato per tanti anni: è uno dei primi con i quali abbiamo riparlato per impostare la squadra e non c’è stato bisogno di troppo tempo per trovare l’accordo, considerato che era venuto da noi con questo intento. Ci darà equilibri in campo che solo elementi di questo spessore riescono a fornirti". Infine una battuta su De Leonardo. "Quella di Gioele è una riconferma che ho voluto subito – chiosa Milani – perché ritengo che sia una delle anime indispensabili di questa squadra. In qualsiasi momento ha sempre voglia di vincere, in allenamento come in partita e nei momenti di difficoltà riesce a dare la scossa ai compagni. Allo stesso tempo è un uomo-spogliatoio: come gli ho sempre detto, come giocatore mi rivedo in lui, sia nel modo di approcciare le gare e per com’è performante in palestra".

G.B.