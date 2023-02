Bottegone è un rullo compressore 14 urrà di fila per Paci e compagni

La Valentina’s Camicette Bottegone non si ferma più. La squadra di coach Maurizio Milani passa anche in casa dei Lions Montemurlo per 57-63 conquistando la quattordicesima vittoria consecutiva nel girone B di Serie D: in pratica un intero girone. Quello che è andato in archivio è stato un weekend indubbiamente positivo per la Valentina’s visto che, oltre alla vittoria di Montemurlo, c’è da registrare il ko interno della prima inseguitrice, San Vincenzo: adesso il margine di vantaggio dei gialloneri sale a 4 punti e col vantaggio, per ora, dello scontro diretto. Sabato alle 21.15 alla "King" un altro match-chiave in vista del rush finale di stagione contro la Gea Grosseto, ultima compagine che ha sconfitto Bottegone in campionato e che fa parte del gruppo in lotta per il terzo posto. Un’altra partita dalle mille insidie per la Valentina’s, ma anche dalle mille motivazioni non fosse altro la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata e soprattutto proseguire la marcia senza intoppi continuando a mantenere a distanza le dirette concorrenti.

Con il match disputato a Montemurlo, determinante per incrementare il vantaggio in testa alla classifica del girone B di Serie D, Alessio Paci ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in maglia Valentina’s Camicette Bottegone. Un legame, quello fra "Pacio" e i colori gialloneri, che oramai va avanti da più di dieci anni, che ha portato alla conquista di risultati di spessore e, soprattutto, facendolo entrare definitivamente nella storia della società. "Parlare di Alessio coi nostri colori è come riferirsi oramai ad una persona di casa – afferma il direttore sportivo giallonero Alessandro Taddei - è arrivato nel campionato di DNC cogliendo subito la vittoria finale al termine di una stagione dominata. Dalla Serie B alla Promozione ha giocato in tutte le categorie ottenendo risultati davvero importanti. Oramai è uno di Bottegone: con noi ha fatto tanto. Mi auguro che possa darci ancora molto sul parquet e che, quando arriverà il momento di decidere di appendere le scarpette al chiodo, possa essere ancora con noi a darci il suo importante contributo".

Maurizio Innocenti