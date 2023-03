Bottegone di scena a Calenzano In ballo c’è il primato in classifica

Chi per la gloria, chi per l’onore. Il fine settimana del volley di serie C e D parla chiaro. Nel campionato di C femminile, stasera dalle 21 la capolista (matematica) Blu Volley Quarrata sarà a Signa contro il Volley Club Le Signe secondo della classe, una sfida per il prestigio, e il Volley Aglianese sesto contro il Punto Sport Volley Poggio a Caiano ottavo al Pala Capitini (idem come sopra). Nel torneo di D , invece, domani dalle 18 a Calenzano, il Progetto Volley Bottegone si gioca il primo posto nel girone B con le locali guidate dall’ex tecnico di Agliana, il fiorentino Federico Guidi. Infine, per la C maschile, oggi dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia confronto tra la Zona Mazzoni del bulgaro Jancov, incerottata e in crisi di gioco e risultati, e le Cascine Volley Empoli. Per Quarrata è un’occasione per prepararsi ai playoff; per l’Aglianese, priva dell’infortunata Elena Colzi, la chance del riscatto; per Bottegone, la partita della vita o quasi (sportivamente parlando). La Zona Mazzoni cerca spunti dalle seconde linee.