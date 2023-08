Bottegone chiude la rosa con il ritorno di Sardini

L’hanno corteggiata a lungo e, infine, sono riusciti a trattenerla, ma solo in prestito annuale: i dirigenti del Progetto Volley Bottegone hanno definito la trattativa con il Club Mazzoni per la centrale Vittoria Sardini. Non è stato semplice, come assicura uno di loro, ma alla fine c’è stata la fumata bianca: Sardini indosserà i colori di Bottegone anche nel prossimo torneo di serie D. Non è stata confermata la centrale Angelica Mandi, ceduta a titolo definitivo alla Pallavolo Milleluci Casalguidi. Adesso la rosa-giocatrici dovrebbe essere al completo o, perlomeno, decisamente competitiva. La speranza è quella di ripetere il primo, storico ed esaltante, campionato di D. Sono arrivati gli attaccanti, ambedue del 2003, Caterina Niccolai dal Volley Aglianese e Francesca Fedi dalla Pieve a Nievole e la centrale del 2001 Alessandra Bianchini, ex La Fenice, reduce da un anno di inattività. Confermate Vezzosi, Spadoni, Mati, Gori, Tucci, Gioffredi, Russo, Vettori e Petrini. Quattro le giocatrici che hanno cessato l’attività: Melania Mariotti, centrale del 1990; Allegra Biancalani, alzatrice del 2003; Francesca Marchettini, banda del 2000, costretta a dire addio da motivi di studio (andrà all’estero); Tea Pellitteri, attaccantelibero del 1996. Un distacco a sorpresa quello di Laura Nincheri, attaccante del 2003, trasferitasi al Poggio a Caiano, in categoria superiore.

Gianluca Barni