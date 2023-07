Bottegone al lavoro per completare il roster Ufficializzati cinque addii e tre volti nuovi

La speranza è quella di ripetere il primo, storico ed esaltante, campionato di serie D, la certezza, l’impegno con cui i dirigenti stanno allestendo la prima squadra. Il Progetto Volley Bottegone di coach Michele Barbiero, beffato da un regolamento atroce (avrebbe strameritato la promozione in C), non sta con le mani in mano. Sono arrivati gli attaccanti, ambedue del 2003, Caterina Niccolai dal Volley Aglianese e Francesca Fedi dalla Pieve a Nievole e la centrale del 2001 Alessandra Bianchini, ex La Fenice, reduce da un anno di inattività e nipote di Alice Vezzosi. Confermate appunto Vezzosi, Spadoni, Mati, Gori, Tucci, Gioffredi, Russo, Vettori, Petrini e Sardini (l’accordo con la Mazzoni è questione di giorni). Ben quattro le giocatrici che cesseranno l’attività sportiva: Melania Mariotti, centrale del 1990; Allegra Biancalani, alzatrice del 2003; Francesca Marchettini, banda del 2000, costretta a dire addio da motivi di studio (andrà all’estero); Tea Pellitteri, attaccantelibero del 1996. Un distacco a sorpresa quello di Laura Nincheri, attaccante del 2003, trasferitasi al Poggio a Caiano, in categoria superiore. Il gruppo non è ancora al completo: mancano un paio di pedine di livello, che arriveranno presto.