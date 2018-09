Pistoia, 13 settembre 2018 - Continuano i successi su tutti i fronti per l'Atletica Pistoia in questi ultimi scampoli d'estate 2018: tra Pietrasanta, Abbadia San Salvatore e Firenze erano in programma i Campionati Regionali master e gli atleti pistoiesi hanno onorato al meglio il nuovo sodalizio con Chianti Banca conquistando ventidue titoli e nove piazzamenti da podio per un totale di trentuno medaglie complessive.

Spicca su tutti il tris dorato di Paola Paolicchi, campionessa toscana F45 nei 200, 400 e 4000 ostacoli; doppio titolo per Remo Marchioni (100 e 200 cat M80), Carlo Canaccini (100 e 200 M50 e M55), Veronica Bartolini (100 e salto in alto F45) e Antonio Perrotta (salto in alto e in lungo M40); a segno anche Alessandro Iacomino negli 800 m M40, Fabrizio Boggi (salto in alto M50), Marco Marini (lancio del disco M50), Giorgio Carezzi (lancio del martello con maniglia M55), Mario Maccioni (lancio del disco M60), Claudio Mariotti (giavellotto M60), Renzo Romano (100 ostacoli M50) e Paola Simoncini (salto in lungo F45).

Tre i titoli in staffetta: due femminili, con la 4x100 F45 (Paola Simoncini, Veronica Bartolini, Paola Paolicchi e Romina Taccone) e la 4x400 (stessa formazione), e una maschile (la 4x400 M55 con Antonio Perrotta, Carlo Canaccini, Renzo Romano e Remo Marchioni). Le sei medaglie d'argento sono andate a Rita Ferri (lancio del disco F50), Giorgio Carezzi (Lancio del martello e lancio del disco M55), Paola Simoncini (100 metri F45), Veronica Bartolini (200 metri F45) e alla staffetta 4x100 M55 (Perrotta, Canaccini, Romano, Marchioni); due le medaglie di bronzo per Renzo Romano (100 e 200 metri M50), una per Rita Ferri (lancio del martello F50). In questi giorni una folta delegazione ha raggiunto Malaga per i campionati mondiali master mentre il 29 e 30 settembre la squadra sarà alla finale dei campionati italiani a Modena.