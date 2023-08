Bocciofila Pistoiese Campionato toscano A seguire gli italiani

A Torre del Lago, domenica prossima, si svolgeranno i campionati regionali di bocce sulla sabbia, per le categorie "junior" e "senior". E ad organizzarli sarà una società di Pistoia: si tratta della Bocciofila Pistoiese, che ha ricevuto l’incarico dalla federazione anche alla luce dei risultati positivi ottenuti nel corso dei mesi scorsi. Il club organizzò peraltro anche la Coppa Toscana di "beach bocce", che vide lo scorso aprile sfidarsi in città alcuni dei migliori rappresentanti della disciplina. "Per noi è un onore – commenta il dirigente Giordano Pini – e personalmente, siamo soddisfatti dei riscontri agonistici che abbiamo ottenuto". La massima kermesse toscana inizierà il prossimo 27 agosto alle 9 e vedrà 24 partecipanti provenienti da tutta la Toscana (12 coppie e 8 singoli) sfidarsi nelle varie specialità. A seguire, i tesserati pistoiesi Igor Luca Santerini, Mauro Sangermano, Diego Lupi, Renato Pucci e lo stesso Pini parteciperanno ai campionati italiani: via il 2 settembre a Latina.