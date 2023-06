Blu Volley Quarrata, obiettivo promozione, confermati gran parte dei giocatori

Si alza il sipario sul Blu Volley Quarrata 2023-24. La società mobiliera non modera le proprie ambizioni, anzi: mancato l’obiettivo-promozione nella passata stagione, intende continuare a lottare per tornare in cadetteria minore, serie più consona ai propri trascorsi. La dirigenza quarratina, capitanata da Stefano Ostento, ha confermato gran parte del roster, rimpiazzando tre elementi con un paio pedine di qualità. Cercherà di far meglio di un’annata, la scorsa, griffata di successi, con la vittoria del proprio girone, ma il passaggio di categoria sfumato ai playoff, nel quale qualche infortunio di troppo ha pesato moltissimo.

Dirigenza e staff tecnico hanno trasformato l’amaro in bocca in nuova linfa per provare a prendersi quello che è sfuggito loro per un soffio. I volti nuovi del gruppo saranno quelli di Alessia Rosellini, libero classe ‘91, giocatrice di esperienza e notevoli doti che non ha bisogno di presentazioni. È una pallavolista che ha militato da protagonista in categorie superiori. Farà coppia con lei, la talentuosa Martina Chechi, classe 2005, autrice di un’eccellente stagione tra Under 18 e Serie C a Montelupo Fiorentino. Hanno lasciato Quarrata Chiara Checchi, con destinazione Le Signe, Alessandra Leggieri (fine attività) e il libero Asia Ermini, accasatasi al Calenzano in B2, ove troverà la neo allenatrice Beatrice Beconi.

Gianluca Barni