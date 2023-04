Blu Volley e Progetto Volley Doppio test per la promozione

Gioia o dolore (sportivamente parlando)? Oggi andranno in scena due finali playoff; domani una partita-playoff. Per la serie C femminile, dalle 21 al PalaMelo di Quarrata ecco Blu Volley – Versilia: in gioco la promozione in serie B2. Per la D "gentil sesso", dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King di Bottegone in campo Progetto Volley – Robur Massa: in ballo la conquista della C. Per risolvere subito la pratica – e non continuare i playoff contro le seconde e terze dei rispettivi tornei – occorre vincere. "Le giocatrici stanno tutte bene, non ci sono defezioni: è rientrato il lieve problema alla schiena accusato da Bucciantini", fanno sapere da casa mobiliera, dando il Versilia favorito sulla carta. "C’è molta tensione, com’è naturale che sia", osservano dall’ambiente di Bottegone: una squadra che ha impiegato tanto per cogliere la promozione in D, al primo anno di D potrebbe conquistare la C. Domani, dalle 17.30 alla palestra Anna Frank di Pistoia, la Zona Mazzoni ospiterà la Polisportiva Savinese, per la terz’ultima gara dei playoff di D maschile.

Gianluca Barni