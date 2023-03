Blu soffre ma vince, niente da fare per Agliana Bottegone torna al successo, Mazzoni in crisi

Fine settimana complicato. In serie C femminile, soffre il Blu Volley Quarrata, che la spunta in rimonta al quinto set (3-2; 20-25, 21-25, 25-11, 25-20, 15-11) su un Castelfiorentino in forte ascesa; alza bandiera bianca il Volley Aglianese, piegato 3-0 (19, 23, 17) tra le mura amiche dal Delfino Pescia. In D "gentil sesso", Bottegone torna al successo a Firenze sponda-Primaq: 3-1 (21-25, 26-24, 25-15, 25-21). In D maschile, la Zona Mazzoni colleziona un altro passo falso: 3-1 (25-23, 22-25, 25-13, 25-14) in casa con Arezzo. Distorsione alla caviglia per il regista Spiniello. "Castelfiorentino arrivava da 6 vittorie di fila e ha giocato molto meglio nei primi due set – fanno sapere da casa mobiliera –. Poi coach Davide Torracchi ha avuto un colpo di genio, schierando 3 attaccanti ricevitori e inserendo Costanza Bartolini. Abbiamo iniziato a prendere più palloni e a far muovere meno il loro palleggiatore. Nel tie-break, seconda mossa vincente con Bucciantini per Fasola". Quarrata primo a 53. "È stata una partita difficile; un po’ come è stata tutta la settimana che l’ha preceduta", le parole della centrale aglianese Giulia Boso. "Nonostante l’ambiente avverso e le assenze, abbiamo avuto una reazione da squadra", il commento di Athos Querci del Bottegone.