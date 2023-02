Blu Quarrata cerca vendetta Agliana, occhio alla trappola

Attenzione alle bucce di banana. Il sabato del volley di C e D prevede "trappole": guai a distrarsi. Nel campionato di serie C femminile, stasera dalle 21 al PalaMelo, il Blu Volley Quarrata se la vedrà con il Punto Sport Volley di Poggio a Caiano quinto; allo stesso orario, ma al PalaCapitini, sfida tra il Volley Aglianese sesto e la "Cenerentola" AM Flora Buggiano. Nel torneo di D, questa sera dalle 20.30 a Lucca, si confrontano il Volley Pantera Lucca settimo e il Progetto Volley Bottegone primo della classe. In D maschile, alle 18 alla palestra Anna Frank, incontro tra la Zona Mazzoni sesta e il Migliarino Volley leader della graduatoria. "Il Punto Sport è l’unica squadra che ci ha battuto – sostiene il tecnico di Quarrata, Torracchi –. Dovremo disputare un’ottima partita a muro e avere attenzione in difesa. Ma ho visto le giocatrici molto concentrate". "Abbiamo delle assenze pesanti – fa sapere l’allenatore di Agliana, Targioni –. Con il cambio in panchina, Buggiano ha fatto progressi".

G.B.