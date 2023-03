Blu per blindare il primo posto Gara spartiacque per Agliana

Un sabato pericoloso. Il calendario dei tornei di serie C e D riserva partite a cinque stelle alle nostre squadre. In C femminile, il Blu Volley primo della classe se la vedrà con la formazione più in forma del momento, il Cip Ghizzani Castelfiorentino sesto, a partire dalle 21 al PalaMelo; per il Volley Aglianese quinto, ecco la Pallavolo Delfino Pescia quarta, dalle 21 al Pala Capitini di Agliana. In D femminile, il Progetto Volley Bottegone leader della graduatoria ma uscito malconcio dall’incontro con Porcari, affronterà la Primaq quinta (dalle 18 a Firenze). In D maschile, la Zona Mazzoni in crisi di gioco e risultati ospiterà Arezzo dalle 18 alla palestra Anna Frank. "Confronto importantissimo: in caso di vittoria, anche da 2 punti, conquisteremmo il primo posto matematico – fanno sapere da casa quarratina –. Ma Castelfiorentino è la migliore del ritorno ". Un paio di atlete influenzate per il Volley Aglianese, niente Francesca Tucci, l’alzatrice titolare, per Bottegone: si è procurata una lesione al bicipite femorale. Out anche Biancalani.