Blu e Bottegone spalle al muro Vincere per continuare a sognare

Entrambe in casa, ambedue con l’identico obiettivo: vincere. Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone tornano in campo nei playoff di serie C e D per provare a realizzare il proprio sogno: essere promossi rispettivamente in B2 nazionale e C regionale. Dopo aver perso 3-1 a Cascina, Quarrata affronterà, questa sera dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, il Giotti Victoria Volley di Barberino Val d’Elsa, che nella precedente fase ha fatto male alla Pallavolo Delfino Pescia (doppio successo: 3-2 e 3-0). "Le atlete si sono allenate bene e hanno metabolizzato lo choc della partita persa contro Versilia, nella prima fase dei playoff – fanno sapere da casa quarratina –. Coach Davide Torracchi ha provato a recuperare il libero Asia Ermini, fondamentale negli equilibri, ma non ce l’ha fatta. Nonostante questa grave assenza, le pallavoliste sono concentrate e motivate a ottenere i 3 punti, essenziali per continuare a sperare se non nel primo posto del girone, perlomeno nel secondo, che consentirebbe egualmente di approdare in B2. C’è voglia di salire, c’è soprattutto la volontà di reagire con carattere alle ultime avversità". Questa la classifica: Pisa 6, Firenze e Cascina 3, Quarrata e Giotti 0 (entrambe con una partita in meno).

"Da ora in avanti, saranno tre finali: da vincere", scandisce il "guru" di Bottegone, Athos Querci. La formazione pistoiese, neopromossa, è rimasta scottata dalla sconfitta con la Robur Massa e dal successivo passo falso, 3-2, a Incisa in Val D’Arno. Stasera, dalle 21 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, il Progetto Volley se la vedrà con lo Jenco Volley School Viareggio, che sin qui ha perduto 3-0 in casa con la Pallavolo Follonica. Questa la graduatoria: Follonica 6, Valdelsa 3, Incisa 2, Bottegone 1, Viareggio 0 (le ultime due con una gara in meno).

Gianluca Barni