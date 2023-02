Poker sfiorato. Le pistoiesi vanno a un passo dalla quaterna di successi: stecca il Volley Aglianese. In C femminile, il Quarrata di coach Torracchi supera 3-1 (25-12, 24-26, 25-15, 25-15) Prato al PalaMelo e sale a 42 punti, portando il divario sulle seconde a +10. Niente da fare per l’Aglianese: la Pieve a Nievole gli rende pan per focaccia, ovvero il 3-2 dell’andata (20-25, 17-25, 25-19, 25-23, 15-13). Nonostante questo, la formazione di Targioni agguanta la Savino del Bene a quota 22, al sesto posto. A fare la differenza, un attacco sottotono. In D femminile, nuova affermazione di Bottegone: stavolta è 3-0 (14, 19, 16) a Firenze al cospetto del Vba Hoster Food. La compagine di Barbiero resta al comando della classifica con 39 punti, con + 2 sulla coppia Porcari-Calenzano. In D maschile, ottimo 3-1 (20-25, 25-19, 25-20, 25-22) dei Vigili del fuoco contro il Borgo Rosso Livorno. "Abbiamo avuto difficolta in ricezione e a muro nel primo set– sostiene capitan Andrea Lombardi – ma ci siamo sistemati alla grande".

G.B.