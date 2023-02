Blu e Bottegone al comando Risale Agliana

Ancora un tris di vittorie per le nostre formazioni di serie C e D. Ancora una volta a sorridere sono Blu Volley Quarrata e Volley Aglianese, che in C femminile superano rispettivamente il Punto Sport Volley Poggio a Caiano (3-1; 27-25, 25-18, 21-25, 25-18) al PalaMelo e l’AM Flora Buggiano (3-0; 21, 20, 19) al Pala Capitini. Nonché il Progetto Volley Bottegone, che in D viola il campo della Pantera Lucca (3-0; 17, 13, 23). Perde, invece, la Zona Mazzoni: 3-1 (25-22, 21-25, 25-14, 25-17) con il Migliarino Volley alla palestra Anna Frank. Il Blu Volley Quarrata è al comando della graduatoria con 48 punti, il Volley Aglianese sale al quinto posto solitario a quota 28. Bottegone primo con 45 allunga su Porcari 42 e Calenzano 40: "Abbiamo giocato la nostra miglior partita", afferma il ds Luigi Speciale. Mentre la Zona Mazzoni è penultima con 4 in questa seconda fase del torneo. "Ma dobbiamo continuare a crederci – chiosa capitan Andrea Lombardi – perché il secondo posto dista solo 2 punti".

Gianluca Barni