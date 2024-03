Bivio salvezza con Tortona: "Estra, è come una finale"

È tutto pronto per la sfida di oggi tra Pistoia e Tortona (PalaCarrara ore 18.15): palazzetto verso il sold out, squadra carica e pronta ad affrontare una importantissima. "È andato tutto bene – afferma Nicola Brienza – i giocatori sono rientrati senza nessun intoppo nei giorni prestabiliti, si sono presentati in palestra con una bellissima faccia e con tanta voglia di affrontare l’ultimo terzo di stagione. La pausa per noi è stata perfetta non tanto perché ci fosse bisogno di ricaricare le pile dal punto di vista fisico, ma c’era una componente di stress mentale molto forte da gestire ed i giocatori avevano bisogno di liberare la mente. Abbiamo ripreso a lavorare da domenica per cui è stata una settimana lunga e l’approccio dei ragazzi è stato super. Aver disputato le Final Eight ci ha aiutato a non staccare troppo la spina per cui è stato più facile gestire la sosta e riprendere a lavorare".

La gara contro Tortona è la prima di dieci partite che l’Estra dovrà affrontare fino alla fine della stagione e per i biancorossi saranno tutte partite dal peso specifico notevole. A Pistoia servono almeno tre vittorie per centrare l’obiettivo salvezza per cui c’è ancora un po’ di strada da fare. "Come ho detto a tutti, prima dobbiamo salvarci – prosegue Brienza – e per farlo dobbiamo essere allineati a questo pensiero. All’inizio della stagione se ci avessero detto che a marzo avremmo avuto 9 vittorie e 11 sconfitte ci avremmo messo la firma, ma questo campionato ci ha abituato che non c’è niente di scontato e nessuno può sentirsi al sicuro prima di aver raggiunto l’obiettivo. Dobbiamo essere consapevoli che saranno dieci finali per tutti non solo per noi perché ogni squadra ha un proprio traguardo da raggiungere e tutte faranno il massimo per arrivarci. Deve esserci la consapevolezza che la stagione non è finita e che dobbiamo vincere tre partite prima possibile".

Parole sante quelle di Brienza che non fanno una grinza perché adesso che le squadre si giocano tutto e questo è il momento di portare a casa il risultato non importa come perché adesso contano i punti e basta. "La prestazione non conta – afferma il tecnico biancorosso – conta vincere. Abbiamo cinque partite in casa e dovremo sfruttare il fattore campo a tutti i costi, forti del fatto che i nostri tifosi faranno come sempre la loro parte e questo rappresenta una grande vantaggio per me e per i ragazzi".

Conta vincere a partire dalla partita di oggi che non si può definire decisiva ma sicuramente è molto importante. "La partita contro Tortona è fondamentale come lo saranno tutte le altre – dice Brienza – e dobbiamo affrontarle come se fossero tutte decisive. Tortona ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate, ha un roster da primi quattro posti in classifica, l’ambizione di arrivare ai playoff e in questo caso la voglia di ribaltare la sconfitta dell’andata. Thomas e Obasohan sono in dubbio? Per quanto riguarda il primo mi auguro che il suo infortunio non sia grave, il secondo credo che invece sarà della contesa per cui un’assenza non costituirà un problema per una squadra che ha un roster di grande qualità, ha inserito l’Mvp dello scorso campionato, e un allenatore come De Raffaele che non ha bisogno di presentazioni".

