Bene Montecatini e Larcianese Casalguidi cade, pari per Candeglia

Un turno particolarmente parco di gol, quello dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria andato in archivio pochi giorni fa. Ma gli spunti per le squadre di Pistoia e provincia non sono comunque mancati. Nel girone A di Promozione, la capolista Montecatini traccia il sentiero e la Larcianese segue a tre punti di ritardo. Gli uomini di Tocchini hanno battuto 1-0 l’Amici Miei di Capecchi, rispondendo a quelli di Cerasa che vincendo l’anticipo del sabato con il Capezzano Pianore li avevano momentaneamente appaiati in vetta. Il Casalguidi di Gambadori è caduto al Barni contro la Pontremolese (0-1) mentre la Lampo ha pareggiato a reti bianche con il Maliseti. Nel girone B, la situazione si fa sempre più dura per il Quarrata: dopo la sconfitta per 1-0 patita al Raciti contro l’Antella, la zona playout dista adesso sei lunghezze. In Prima Categoria, Dal Poggetto e Ferrara hanno griffato il 2-1 con cui l’Intercomunale Monsummano ha sconfitto lo Staffoli. I ragazzi di Matteoni sono sempre più saldi al comando della classifica, nonostante il Pescia non sia riuscito a fermare il Forcoli seconda forza del raggruppamento (vittorioso 2-0).

Il Candeglia non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa con la Virtus Montale, mentre il Giovani Via Nova ha perso a sorpresa per 1-0 contro la "cenerentola" Acciaiolo. Pari a reti inviolate fra Spedalino Le Querci e Chiazzano, che serve a poco ad entrambe le formazioni. Giornata-no in Seconda Categoria, dove l’Atletico Casini Spedalino ha conservato la seconda posizione nel girone F ma ha praticamente detto addio alla prima (salvo miracoli): la rete di Chakyry si è rivelata inutile, la corazzata CSL Prato Social Club ha vinto 2-1 volando a +12. Si è fermato anche il Pistoia Nord, battuto a Prato dalla Galcianese (2-0) mentre il San Niccolò ha annichilito l’Olimpia Quarrata avvicinandosi alle rivali (3-0, grazie ad un’autorete e alle marcature di Betti e Frosini). Una stoccata di Bibaj non è bastata alla Montagna Pistoiese di Iori per espugnare il campo del Vinci, considerando l’1-1 finale. Tre infine i pareggi senza gol: Cintolese – Prato Nord, Montalbano Cecina – Chiesina Uzzanese e Montale Pol.90 Antares – Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino