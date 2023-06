Ben venga il riassetto societario, ma in casa biancorossa c'è ancora da lavorare

Ben venga il riassetto societario, ma in casa biancorossa sono altri i nodi da sciogliere. Entro il 7 luglio ci sono da versare circa 600mila euro per garantirsi la partecipazione in A1, che non sono bazzecole: senza contare che i costi per affrontare la massima serie sono indubbiamente più alti e andranno inevitabilmente a riflettersi sul budget, che ad oggi non è ancora stato stabilito (e la sua individuazione sembra essere ancora lontana). Il tutto con la spada di Damocle di un debito che si aggira sul milione e mezzo di euro, stante quanto riportato ai tempi dell’autoretrocessione. Un tassello fondamentale se si vuole parlare di progetti e programmazione, perché alla fine di tutti i discorsi ciò che conta di più è l’aspetto economico. Le strade da percorrere non sono molte: o gli attuali soci, sponsor e consorziati aumentano il loro impegno o c’è bisogno di trovare nuove forze economiche. Meglio ancora, entrambe. E’ senza dubbio la sfida più difficile, che però va vinta a tutti i costi.