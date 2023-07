Bellei nel premio Unesco Un convegno "termale"

L’appuntamento con il trotto all’ippodromo Snai Sesana nell’ultimo sabato di luglio, valido per la 18^ giornata stagionale, ha voluto celebrare non solo le città gemellate con Montecatini Terme ma anche l’Unesco dato che nel 2021 il World Heritage Committee ha riconosciuto l’eccezionale valore universale delle sue terme nel sito seriale transnazionale delle "Great Spa Towns of Europe". Sconfitto con l’atteso Dream Breed e relegato al secondo posto in un altro paio di occasioni, Enrico Bellei coglieva il bersaglio pieno nel premio Unesco Great Spa Towns of Europe grazie a Biscuit del Nord, che aveva ricevuto molte attenzioni al betting. Secondo dal via, l’allievo di Marjo Natynki trovava in Circe del Ronco una “lepre” perfetta, capace con il suo ritmo di spegnere lo spunto ad una Chiquitita per la verità un pò troppo arrendevole: Biscuit muoveva all’attacco sull’ultima curva ma non aveva bisogno di impegnarsi più di tanto perché all’ingresso in retta la rivale sbottava di galoppo lasciando via libera al rivale, che dunque poteva fare passerella e chiudere a media di 1.13.7 eguagliando il precedente personale. Più indietro Chris del Ronco precedeva Birbona per le migliori piazze. Nel programma strutturato su sette corse, quello tecnicamente più importante è stato il premio Bath, un invito sui 1640 metri per cavalli anziani che vedeva il ritorno alla vittoria di Zermatt Key al termine di un bel percorso di testa: nelle mani di Francesco Facci, l’allievo di Martin Levacovich sapeva tenere testa nel lancio ad un partitore provetto come Ur Tab di Azzurra, riusciva a graduare una volta respinto il rivale ma poi nell’ultimo giro doveva tornare a pedalare sull’avanzata di Caos: l’allievo di Bellei si faceva pressante nel mezzo giro finale, ma Zermatt Key era reattivo sino in fondo e a media di 1.13.2 sul traguardo si salvava dall’ultimo affondo dell’attaccante, che correva comunque molto bene. Terza filtrando in preferenziale terminava Brigitte Roc (alleata di Caos), mentre Ur Tab di Azzurra non era incisivo in dirittura. Francesco Facci era già andato a segno in precedenza nel Premio Terme Repubblica Ceca.