Basket. Quarrata pronta a festeggiare Il sogno continua in serie... B

La grande gioia arriva col caldo torrido di questi giorni: il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è stato ripescato e ammesso ufficialmente al nuovo campionato di serie B Interregionale 202324, in seguito al Consiglio Federale tenutosi nella giornata di ieri.

"Siamo molto contenti di tutto ciò: è un passo che rientra nel nostro percorso di crescita – le parole del presidente del Dany Basket, Gino Giuntini –. In tutti questi anni la società ha dato dimostrazione di lavorare in maniera seria e con ambizione, dando vita, sia a livello senior che giovanile, a un progetto importante. Siamo davvero orgogliosi di poter partecipare dalla prossima annata a quella che rappresenterà la quarta categoria nazionale e questo deve essere da stimolo per tutti".

Sulla falsariga, le dichiarazioni del direttore sportivo Marco Nannini.

"Attendevamo con ansia questa notizia così bella per l’intero ambiente – ecco il commento all’annuncio ufficiale della buona notizia che riscriverà il futuro della compagine pistoiese dopo l’attesa che ha tenuto tutti col fiato sospeso –. Adesso comincerà l’opera di costruzione del roster che affronterà il campionato di B Interregionale. Ovviamente, ripartiamo dal nostro coach, Alberto Tonfoni (nella foto). Vogliamo farci trovare pronti per questa sfida". Siamo sicuri che sarà così.

Gianluca Barni