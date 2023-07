Basket. Pallacanestro Agliana, due addii Lasciano i "big» Cinalli e Ceriglio

Due addii in casa-Pallacanestro Agliana 2000. Francesco Cinalli e Lorenzo Bruno Ceriglio non faranno parte del roster della prossima stagione. Una decisione presa di comune accordo in entrambi i casi. Cinalli, un giocatore di sistema, che dopo poche settimane è riuscito subito ad ambientarsi, come se fosse ad Agliana da sempre. Arrivato nella passata stagione, ha fatto vedere le sue ottime doti sia dentro che fuori dal campo, confermandosi come pedina duttile, adatta a stare in gruppo. Ala classe ’97, ha dato una grande mano alla squadra neroverde nel raggiungimento del primo turno dei playoff nella stagione appena conclusa. "Saluto e ringrazio tutta la società, dal presidente Simone Caramelli a Paolino il custode del ‘Capitini’", afferma Cinalli. Ceriglio, che vuol mettersi in gioco in un campionato di livello superiore, è stato un leader . Arrivato nel 2021 dopo una vera e propria rivoluzione del roster, si è messo subito in mostra caricandosi la squadra sulle spalle e combattendo come un vero gladiatore sotto i tabelloni del Pala Capitini e non solo. Centro classe ’91, ha portato ad Agliana tanta fisicità e un notevole incremento della pericolosità offensiva. "Grazie alla dirigenza, ai tifosi, a staff e compagni, nessuno escluso", le sue parole di commiato.

Gianluca Barni