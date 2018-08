Pistoia, 21 agosto 2018 - Ieri sera ha preso il via la nuova stagione della Axa Assi 3 Libertas Montale in vista del prossimo campionato di Serie C Gold. Capitan Magnini e compagni si sono riuniti al PalaBertolazzi di Montale pronti per iniziare la preparazione alla nuova stagione sportiva. Al roster si è aggiunto, negli ultimi giorni, Andrea Del Frate, playmaker classe 2000. Andrea arriva in prestito da Montecatini e resterà a Montale per le prossime due stagioni. Nonostante la sua giovane età ha già alle spalle due campionati senior; nel 2016/2017 ha giocato con una media di 11 minuti a partita in serie B a Montecatini mentre nell' anno 2017/2018, con la maglia del Don Bosco Livorno, ha affrontato il campionato di serie C Gold e Under 18 eccellenza, arrivando fino ai quarti delle finali nazionali. Grande il benvenuto di dirigenza, staff e giocatori al nuovo tesserato biancoblù. Per vedere scendere in campo la squadra ci sarà da attendere fino a settembre, quando l'Assi3 Axa Montale affronterà le qualificazioni per la Coppa Toscana: debutto il 9 settembre a Prato, secondo atto il 15 in casa contro il Dany Basket Quarrata e il 22 settembre, sempre al PalaBertolazzi, contro la Endiasfalti Agliana. L’inizio del campionato di C Gold invece è previsto per il fine settimana del 6/7 ottobre.