Pistoia, 23 agosto 2018 - È iniziata mercoledì 22 agosto alle ore 19.30 la stagione della Endiasfalti Agliana. I neroverdi si sono ritrovati allo stadio Bellucci di Agliana dove, sotto la guida del preparatore Luca Gorgeri e la supervisione del resto dello staff tecnico, hanno iniziato il lavoro atletico. Squadra al completo e primo allenamento in gruppo per gli acquisti estivi Francesco Tuci e Isacco Salvi. Era la "prima" ufficiale anche per il nuovo coach della Pallacanestro Agliana, Tommaso Mannelli: "La stagione è finalmente iniziata, dopo lunghi mesi di attesa - ha esordito - anche se in estate abbiamo lavorato molto come staff tecnico per farci trovare pronti per questo appuntamento. La responsabilità è grande: ci aspetta un'annata importante e allo stesso tempo difficile, data la portata dei cambiamenti che sono avvenuti. Ci vorrà tempo per sintonizzarci e andare a regime ma siamo sicuri della strada tracciata e attenderemo la verifica del campo. Partiremo con tre giorni di valutazioni fisiche - conclude Mannelli - per poi alternare lavoro fisico e tecnico. Prima della Coppa Toscana disputeremo anche due amichevoli, in modo da mettere il più possibile in atto i nuovi meccanismi di gioco e non farsi trovare impreparati quando si giocherà per i due punti". Se i due test match precampionato sono ancora in via definizione, è invece certa la data d'inizio della Coppa Toscana. La Endiasfalti debutterà il 9 settembre al PalaMelo contro il Dany Quarrata targato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori per poi incontrare nel girone anche Prato e Montale. Esordio in campionato, il terzo consecutivo in C Gold, in programma nel weekend del 6 e 7 ottobre: a giorni si attendono i calendari.