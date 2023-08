BASKET: Bottegone e Agliana, niente derby in Serie C

Sarà serie C unica per entrambe, ma con le due squadre pistoiesi divise: il Bottegone Basket 2001 sponsorizzato Valentina’s Camicette, infatti, è stato inserito nel girone A, mentre la Pallacanestro Agliana 2000 targata Endiasfalti in quello B. Un peccato: i tifosi della palla a spicchi perderanno il derby. Questi gli avversari di Bottegone: Prato Basket Giovane, Fides Montevarchi, Dukes Sansepolcro, Pallacanestro 2000 Prato, Valdisieve, Livorno Basket, Folgore Fucecchio, Basket San Vincenzo, Nuovo Basket Altopascio (che giocherà a Ponte Buggianese) e Costone Siena. Undici formazioni, così come nel raggruppamento B: con Agliana anche Pino Basket Firenze, Don Bosco Livorno, Juve Pontedera, Mens Sana Basketball Siena, Synergy Basket Valdarno, Polisportiva Sancat Firenze, Centro Minibk Carrara, Shoemakers Basket Monsummano (gare casalinghe a Ponte Buggianese), Fides Pallacanestro Livorno e Cosmocare Cus Pisa. Intanto Agliana ha riabbracciato Matteo Gherardeschi, che sarà il nuovo preparatore atletico del settore giovanile per la prossima stagione.

Si tratta di un ritorno nella famiglia neroverde. Ventisette anni, una storia con Agliana iniziata da giocatore: nella formazione della Piana pistoiese ha svolto la trafila giovanile riuscendo a vincere un paio di titoli regionali di fila, l’under 17 nella stagione 201112 e l’under 19 in quella successiva. Dopo due anni di under 20 con qualche presenza in prima squadra, è passato al Vaiano per due anni di D. Infine, tre annate alla Lella Basket, nella stessa categoria.

"La chiamata ricevuta dal presidente Simone Caramelli è stata fonte di grande felicità – ammette Gherardeschi –. Poter lavorare come preparatore delle giovanili nel sodalizio in cui sono cresciuto è per me un immenso onore. Sono grato di aver avuto questa opportunità: spero di non deludere le aspettative".

Gianluca Barni