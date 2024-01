Basket B Nazionale

L’ultima trasferta in Campania della regular season per la Fabo Montecatini coincide con un altro match da vincere per mettere ulteriore fieno in cascina ed alimentare le ambizioni di vertice della compagine rossoblù: Natali e compagni saranno infatti di scena questo pomeriggio alle 18 alla palestra Buonarroti di Caserta (200 posti di capienza e la possibilità per i locali di far entrare solo abbonati e tesserati) per un incrocio dal fascino indiscusso contro un’altra franchigia che ha scritto la storia della pallacanestro italiana come la JuveCaserta, oggi targata Paperdi, ma che da inizio campionato occupa l’ultimo posto nella graduatoria del Girone A di Serie B Nazionale. Quella casertana è una formazione che in nemmeno quattro mesi ha vissuto le vicissitudini che una società sportiva normalmente vive in cinque o sei stagioni: quattro avvicendamenti in panchina, due cambi di palazzetto e un continuo viavai di giocatori consegnano al match di ritorno contro gli "aironi" una Paperdi completamente diversa rispetto a quella vista il 15 ottobre scorso al PalaTerme, dove peraltro pur uscendo sconfitti Lucas e compagni non sfigurarono affatto: "Rispetto a quel giorno ci saranno Paci, Vitale, il croato Butorac e Alibegovic – analizza coach Federico Barsotti – In compenso mancheranno Romano, Hadzic e Mei, partiti per altri lidi. Affronteremo un’altra squadra. Sarà difficile capire cosa aspettarsi da un avversario che ha mutato pelle così tante volte".

Nonostante si ritrovino al cospetto di una squadra che in campionato ha vinto soltanto due partite (entrambe contro la Virtus Arechi Salerno), il tecnico montecatinese ha voluto mettere in guardia gli Herons: "Caserta ha qualità e nella gara singola giocatori come Lucas, Moffa o Mehmedoviq sono capaci di accendersi e mettere in difficoltà qualsiasi difesa – sostiene Barsotti – Noi poi ci arriviamo in non perfette condizioni, con Carpanzano ancora out e Natali e Lorenzetti acciaccati, e con ancora sulle gambe la partita contro Salerno. Sarà dura".

Filippo Palazzoni