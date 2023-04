Barzotti e Caponi al top

URBIETIS 6: non corre grossi pericoli e non è costretto a compiere interventi importanti, bravo in paio di occasioni su tiri di Brega.

VASSALLO 6: una prestazione decisamente sufficiente, diligente e sempre pronto quando la situazione lo richiede.

DAVÌ 6,5: un baluardo a difesa della porta arancione, una sicurezza per tutto il reparto e per i compagni.

VISCOMI 7: praticamente le prende tutte, di testa, di piede, anticipando gli avversari, dalle sue parti non si passa e quando lo Scandicci prova il tutto per tutto lui chiude la saracinesca.

ARCURI 6: una partita di grande sacrificio al servizio della squadra.

MEHIC 6,5: quando ha la palla tra piedi è uno dei pochi che sa sempre cosa fare.

CAPONI 7: il capitano è perfetto, fa girare la squadra, imposta, serve i compagni, detta i tempi di gioco, contrasta e la squadra lo segue.

SIGHINOLFI 6: non fa grandi cose, ma neppure grossi sbagli, diciamo che si limita a fare il suo compito che non è poco, ma avrebbe dovuto osare di più (BARZOTTI 7: entra e realizza il gol che regala la vittoria alla Pistoiese e dire che non era neppure al meglio).

MACRÌ 6,5: pennella il cross che porta al gol di Barzotti, quando accelera per gli avversari sono dolori, da capire l’espulsione a gara finita visto che nessuno l’ha capita.

BARBUTI 5: prova a lottare e fare il punto di riferimento in avanti, ma i risultati non lo premiano. (ANDREOLI 6: dà vivacità al centrocampo e la squadra ne risente positivamente).

DI BIASE 5: non si vede praticamente mai, l’attaccante arancione è in momento di calo vistoso mentre la Pistoiese avrebbe bisogno di lui. (FLORENTINE 6: mette quel qualcosa in più, un piglio e un brio diverso che servono a scuotere i compagni) CONSONNI 6.5: ha il merito di leggere bene le situazioni in campo e infatti nella ripresa mette i giocatori giusti per cambiare il volto alla partita ed i risultati lo premiano.

M.I.