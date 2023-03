Barzotti-Di Biase show Undici centri ciascuno

"Il derby contro l’Aglianese? Una partita con un’atmosfera sicuramente diversa rispetto ad altre gare, ma per noi sono tutte partite importanti. Che dobbiamo preparare al meglio per continuare la rincorsa alla Giana Erminio". Matteo Barzotti va dritto al punto inquadrando la gara di domenica al "Bellucci" come una delle tante sfide decisive che attendono gli arancioni da qui alla fine della stagione, una gara dove continuare a raccogliere punti per sperare nel sorpasso alla Giana.

La Pistoiese adesso si trova a due lunghezze e, com’è ovvio che sia, ci crede ancora di più. "Ci abbiamo sempre creduto – prosegue Barzotti – anche quando i punti di distacco erano molti di più, figuriamoci adesso. Qualche mese fa avremmo firmato di essere a due punti di svantaggio ad otto giornate dalla fine. Due punti non sono molti: basta un passo falso. L’importante è non farlo noi – sorride –, poi se la Giana riuscirà a vincere otto partite su otto vorrà dire che gli faremo i complimenti".

Un finale di stagione in cui saranno tanti gli aspetti che potrebbero finire per fare la differenza ad iniziare da quello mentale. "Tutti i momenti sono importanti – dice Barzotti – loro hanno perso un po’ di punti nelle ultime partite, noi li abbiamo recuperati. Il calendario vede due gare e poi una sosta e poi un’altra per la Pasqua, dobbiamo non sbagliare quelle partite in cui sulla carta partiamo favoriti perché sono quelle che alla fine fanno la differenza".

La Pistoiese, tra i tanti aspetti, per la rincorsa alla Giana potrà continuare a fare affidamento sulla coppia gol Barzotti-Di Biase. Un tandem che all’inizio non era preventivabile e che, invece, con il passare delle giornate è diventato una solida e bella realtà: i due attaccanti arancioni si sono sbloccati nella partita col Fanfulla del 13 novembre e, con una costanza notevole, hanno lasciato il segno con almeno un gol o un assist praticamente in ogni match, arrivando a quota undici reti cadauno.

"Esatto – afferma l’attaccante arancione – all’inizio questa coppia non era preventivabile anche se Gianmarco è sempre stato con noi fin dal ritiro. Lui ha una grande vena realizzativa e piano, piano si è preso il suo spazio come ho fatto io dopo che sono tornato dall’infortunio. Per caratteristiche ci troviamo alla perfezione – aggiunge – Gianmarco sa attaccare l’area, andare in profondità e cerca sempre il gol, a me piace di più giocare tra le linee, servire i compagni e per questo riusciamo ad integrarci alla perfezione. Se ho mai avuto un compagno di reparto così in altre squadre? Potrei dire Ferrario visto che insieme abbiamo fatto diversi gol, ma così come mi trovo con Gianmarco nelle ultime partite dire che non l’ho mai trovato, andiamo a braccetto. Un’intesa, la nostra, che serviva visto le assenze che avevamo e il momento che stavamo attraversando – conclude Barzotti – perché quando durante la partita fai fatica, trovare il gol è fondamentale". Così come lo sarà anche domenica.

Maurizio Innocenti