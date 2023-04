Banchelli anima di Bottegone

Una promozione, quella conquistata dalla Valentina’s Bottegone che per Edoardo Banchelli ha un significato molto particolare sia perché è la seconda vissuta da capitano e sia perché ha un senso di rivincita dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un anno. "E’ una promozione che ha molti significati – dice Banchelli – il primo è che da capitano hai delle responsabilità nei confronti della società e della squadra che devi onorare soprattutto nei momenti difficili, il secondo è che per me è stata una rivincita dopo l’infortunio che mi ha costretto a seguire la squadra dagli spalti per quasi tutta la stagione e devo dire che è stata una sofferenza er per questo ringrazio la società ed i compagni che mi sono stati vicini aiutandomi nei momenti bui. Tutto questo, però, è stato ripagato alla grande e aver conquistato una promozione in serie C che fino a qualche anno fa sembrava impossibile è una gioia immensa in modo particolare per chi come me questi colori li sente suoi".

Banchelli è nato e cresciuto a Bottegone ed ha sempre giocato per questa maglia ed ha tutte le ragioni di questo mondo a sentire suoi i colori gialloneri che ha portato di nuovo in alto. "Non è stato facile – prosegue Banchelli – perché all’inizio abbiamo perso un paio di partite e quando sai di avere una squadra forte questo può creare problemi o metterti in crisi e invece siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare in un’unica direzione. Devo dire che nonostante gli innesti di giocatori nuovi si è creato subito in gruppo coeso in cui non ci sono mai stati problemi, anzi, a dire il vero fatico a ricordare un entusiasmo ed una unità come quest’anno". Una gioia che Edoardo ha condiviso con il fratello Filippo che ha avuto un ruolo importante. "Direi fondamentale – conclude Banchelli – e devo dire che a volte ho preteso troppo da lui a causa della confidenza che è normale tra fratelli. E’ stato un onore giocare con lui e condividere questa promozione perché è una delle persone a cui voglio più bene al mondo, mi ha aiutato tantissimo".

Maurizio Innocenti