Baldi come Ben Hur

di Martina Nerli

Un Sesana vestito a festa in occasione della spettacolare corsa delle pariglie premio La Nazione, e due giovani di talento come Edoardo Baldi e Alessio Vannucci al centro della scena. La corsa delle pariglie che ogni anno attira l’attenzione e la curiosità anche dei non ippici con soli tre partenti e la rottura al via della coppia guidata da Riccardo Pezzatini non ha avuto uno svolgimento movimentato ma il fascino di questa corsa non è lo schema tattico quanto la complicità e la sincronia che possono raggiungere due cavalli, uniti da quel sulky antico in legno che la società Snaitech custodisce gelosamente. La corsa si è decisa nei primi metri quando Edoardo Baldi è riuscito a cogliere la partenza perfetta che gli ha permesso di andare al comando, a quel punto non ha lesinato l’andatura tanto che Nicola Del Rosso dietro ha fatto fatica a tenere il contatto. Al mezzo giro finale i targati Dei Greppi hanno provato a riagganciare il leader ma la coppia di Edoardo senza la minima incertezza ha allungato il passo fino al traguardo. Per il nipote di Vivaldo è la prima volta in carriera mentre il nonno Diecione compare tre volte nell’albo d’oro, la prima vittoria nel 1973 con Haseiat e Igegno. Country Gial è un vero e proprio specialista della corsa infatti aveva già vinto lo scorso anno in coppia con Bounty Roc mentre per Cabras di Casei è un bel debutto ma quello che alla fine ha fatto la differenza non è la forma o le qualità dei singoli quanto la complicità che hanno trovato.

Anche la corsa di trotto montato ha riscosso successo, essendo una specialità poco diffusa in Italia molti tra il pubblico presente non avevano mai visto questo mix tra trotto e galoppo. Anche stavolta la partenza ha decretato il vincitore, Caution As veloce tra i nastri si è portato subito al comando e ha gestito a proprio comodo i parziali. Solo Baccani montato da Emily Bellei dopo l’errore al via ha risalito il gruppo e in retta sembrava quasi potercela fare ma l’allieva di Alessio Vannucci a fil di palo ha avuto la meglio. Il ritorno in pista e al successo di un giovane come Vannucci ha fatto piacere agli appassionati che già da un po di tempo si stavano facendo domande sulla sua assenza, in realtà Alessio segue con la passione di sempre il lavoro dietro le quinte e non si è mai allontanato dal suo amato Luster Sf che ormai è maggiorenne.

Il premio Stelle al Sesana a favore della onlus "La forza di Nemo" ha visto trionfare Zarina D’amore guidata al giornalista di Mediaset Federico Mastria mentre nella corsa di chiusura dedicata al ricordo di Davide Baldi ha primeggiato una Biscuit Del Nord in formissima guidata da un inossidabile Enrico Bellei.