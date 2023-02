Baiano esalta la sua Aglianese

"Avevamo bisogno di una prestazione così, ci dà morale e fiducia non solo per i tre punti presi ma anche perché non abbiamo subito gol". Così l’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano esprime la sua soddisfazione dopo la vittoria per 3-0 in casa col Fanfulla che chiude un periodo di otto giornate in cui l’Aglianese aveva fatto solo quattro punti. "Venivamo da risultati non molto belli – ammette Baiano – anche se le prestazioni erano state buone, ma col Fanfulla abbiamo offerto una grandissima prova contro una formazione molto competitiva". Il ritrovamento della vittoria e del gioco dipende anche dalle scelte di Baiano che ha avuto l’inventiva di cambiare modulo schierando un 4-4-2 col doppio centravanti che si è rivelato efficacissimo. "Mirval e De Sagastizabal hanno lavorato molto bene – dice il tecnico – sia a livello difensivo che in fase offensiva ma dire solo due nomi sarebbe riduttivo perché anche gli altri hanno dato tanto".

In effetti tutti i neroverdi hanno avuto un rendimento al di sopra della sufficienza e non hanno fatto pesare le pur rilevanti assenze, come quelle di Remedi e di Perugi. La ritrovata solidità difensiva si deve sia alle prove dei due centrali Pantano e Montuori sia al dinamismo di un centrocampo incentrato su Grilli (autore di un campionato di impressionante costanza) e Pardera. "E’ stata una prova di carattere – dice proprio Pardera, autore del terzo gol – avevamo tanti fuori ma abbiamo tirato fuori l’orgoglio". Tra i momenti migliori della partita c’è stato il gol d’autore di Raphael Mirval per il raddoppio. "Sono molto contento perché è il mio primo gol del 2023 – dice il centravanti originario della Guadalupa – . Due punte? Mi piace giocare con Santiago perché lui è molto bravo di testa e fisicamente ed io ho altre caratteristiche". Con la vittoria col Fanfulla l’Aglianese è salita di una posizione in classifica, al nono posto, distanziandosi (+6) dalla zona play-out e avvicinandosi ai play-off (-4). Domenica con la Sammaurese servono conferme.

Giacomo Bini